Bosnie : Berlin condamne une loi de l'entité serbe visant la Cour constitutionnelle

Cette décision, mardi, de l'Assemblée nationale de la Republika Srpska (nom officiel de l'entité serbe de Bosnie) vise à rendre les décisions de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine inapplicables dans l'entité. Elle "viole la lettre et l'esprit de la constitution du pays et, avec elle, les accords de paix de Dayton de 1995", a déploré vendredi le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, Christofer Burger. M. Burger a estimé que le vote "menace l'unité et l'intégrité territoriale du pays". "Le vote n'est pas conforme aux attentes qui ont accompagné l'octroi du statut de candidat à l'UE (à la Bosnie) en décembre 2022", a-t-il ajouté, le jugeant par ailleurs "contraire aux souhaits et aux intérêts de tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine". La France et les Etats-Unis ont également condamné ce vote, considérant aussi qu'il sapait les accords de paix de Dayton qui ont mis fin à la guerre intercommunautaire en ex-Yougoslavie, entre 1992 et 1995. Ces accords ont mis en place un système politique complexe où la Bosnie est divisée entre une entité serbe, la Republika Srpska, et une fédération croato-musulmane, reliées par un faible pouvoir central souvent paralysé. Le dirigeant nationaliste de la Republika Srpska (RS), Milorad Dodik, qui conteste l'autorité des institutions centrales, avait jugé avant ce vote que la Cour constitutionnelle de Bosnie est "complètement délégitimée". Proche du Kremlin, il est visé par des sanctions américaines et britanniques après avoir multiplié ces derniers mois les menaces séparatistes. (Belga)