Carmeuse lance un projet innovant de décarbonation à Seilles

Le projet dénommé "Butterfly" se matérialise par la construction d'un nouveau type de four à chaux à échelle 1:10. Celui permettra de mieux concentrer le CO2 libéré lors du processus de production afin de pouvoir l'isoler en vue de son utilisation ou de sa séquestration souterraine. Il s'agit d'un enjeu majeur pour Carmeuse, qui vise une réduction de 30% de ses émissions de CO2 en Europe d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2050. Pour l'heure, la concentration du CO2 à la sortie de la cheminée d'un four est généralement de 30%. Grâce à un dispositif tenu secret, Carmeuse espère atteindre près de 100%. Les partenaires du projet sont CRM Group, l'Université de Liège, CTI, EBC, CORETEC, VOC Sens et l'Université de Mons. Sur le plan financier, Carmeuse est également soutenu par la Wallonie et l'Union européenne. Le four pilote devrait être opérationnel en 2024 et des essais seront effectués dans la foulée. Si les résultats sont positifs, la technologie sera déployée dans les différentes usines de Carmeuse à travers le monde, afin d'y produire une chaux neutre en carbone. "Le processus de production de chaux est tel que nous avons besoin d'innovations technologiques pour capter et stocker le CO2 issu du calcaire", a expliqué Sébastien Dossogne, CEO de Carmeuse. "Ce projet est donc une étape très importante dans notre feuille de route de décarbonation." "Je suis très heureux que Carmeuse investisse massivement dans la recherche et développement sur le captage et le stockage du carbone", a également commenté Willy Borsus. "Avec ce projet, la Wallonie peut devenir un leader mondial des technologies de décarbonation." (Belga)