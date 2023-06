Chine: l'activité manufacturière accentue sa contraction en juin

L'indice des directeurs d'achat (PMI), reflet de la santé du monde industriel, s'est établi à 49 points contre 48,8 en mai, a annoncé le Bureau national des statistiques (BNS). Un chiffre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité manufacturière et, en deçà, il traduit une contraction. Le PMI avait atteint en février 52,6 points, son niveau le plus élevé en une décennie, mais il est depuis en recul. La Chine a levé en décembre ses restrictions anti-Covid en vigueur depuis près de trois ans, permettant à son économie de rebondir: au premier trimestre, son produit intérieur brut (PIB) a ainsi progressé sur un an de 4,5%. L'économie est pénalisée par le surendettement du secteur immobilier (un traditionnel pilier de croissance), une consommation en berne dans un contexte d'incertitude sur le marché du travail et le ralentissement économique mondial, qui pèse sur la demande en biens chinois. Le gouvernement chinois a défini un objectif de croissance pour cette année "d'environ 5%", l'un des plus faibles depuis des décennies, mais qu'il a bon espoir d'atteindre. L'indice PMI pour l'activité non-manufacturière, qui inclut notamment les services, reste lui en territoire positif, baissant toutefois à 53,2 en juin, contre 54,5% en mai. "Hormis quelques réductions symboliques des taux d'intérêt, les autorités n'ont jusqu'à présent pas annoncé de mesures de relance significatives", or celles-ci seront "essentielles pour éviter une nouvelle décélération de la croissance", note le cabinet Capital Economics. Pour stimuler l'activité, la banque centrale chinoise a procédé ces dernières semaines à plusieurs réductions de taux. Mais nombre d'économistes plaident pour un plan de relance. (Belga)