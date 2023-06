Décès d'Emiliano Sala - Cardiff devra régler à Nantes le solde du transfert

Cardiff "doit payer" un peu plus de 11 millions d'euros, correspondant aux deux dernières tranches du montant de 17 millions d'euros convenu entre les deux clubs, a décidé la chambre compétente au sein du Tribunal du football de la FIFA. Dans le détail, le club gallois devra s'acquitter de 6 millions d'euros plus 5% d'intérêts à compter du 2 janvier 2020, 5 millions d'euros plus 5% d'intérêts à compter du 2 janvier 2021, et 25.000 dollars (22.920 euros) de frais de procédure, selon la décision obtenue par l'AFP. Cardiff avait déjà versé en janvier dernier une première tranche d'environ 6 millions d'euros, après une première décision en sa défaveur de la justice de la FIFA suivie d'un appel infructueux auprès du Tribunal arbitral du sport. Le 21 janvier 2019, Emiliano Sala avait été tué dans le crash du petit avion de tourisme qui le conduisait de Nantes à Cardiff, où l'attaquant argentin de 28 ans venait d'être transféré. Selon ses avocats, le club nantais "a hâte de clore définitivement le volet judiciaire de ce tragique accident". Cardiff, qui martèle depuis quatre ans que le transfert d'Emiliano Sala n'avait pas été finalisé au moment de son accident, réclame par ailleurs environ 100 millions d'euros au FC Nantes au titre des pertes de revenus liées au décès de l'Argentin. La semaine dernière, le tribunal de commerce de Nantes a fixé le calendrier de ce contentieux, avec une audience sur le fond qui pourrait intervenir lors du deuxième trimestre 2024. (Belga)