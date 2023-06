Dylan Mulvaney dit qu'AB Inbev ne l'a pas contactée depuis la polémique sur la Bud Light

En début d'année, une publication de l'influenceuse dans laquelle elle faisait la promotion de cette bière a mené, dans les milieux conservateurs aux États-Unis, à une campagne de harcèlement à son encontre ainsi qu'à une demande de boycott de cette boisson. Dans cette vidéo, Dylan Mulvaney présentait une cannette à son effigie, mais la publication a finalement provoqué de nombreux messages de haine contre elle et la filiale américaine d'AB InBev, Anheuser-Busch. Les ventes de la Bud Light, qui était jusque-là la bière la mieux vendue aux États-Unis, ont dégringolé, selon des données fournies par des sociétés de consultance. L'entreprise brassicole n'a pas pris contact avec Dylan Mulvaney, accuse-t-elle dans une vidéo publiée jeudi sur TikTok, auprès de ses 10,8 millions d'abonnés. Elle ne mentionne pas la Bud Light mais, en début de vidéo, elle boit de la bière et fait allusion à la publication en question. "Ce qui est ressorti de cette vidéo, c'est plus d'intimidation et de transphobie que je n'aurais pu l'imaginer", a-t-elle expliqué. "Depuis des mois, j'ai peur de sortir de chez moi." Elle a indiqué ne pas avoir reçu de soutien de la part d'Anheuser-Busch. "J'attendais patiemment que la situation s'améliore, mais - surprise - cela ne s'est pas vraiment produit. Et j'attendais que la marque me contacte, mais elle ne l'a jamais fait", a-t-elle confié. Un porte-parole de la société américaine a répondu à Bloomberg que la confidentialité et la sécurité des employés et des partenaires de l'entreprise étaient toujours une priorité absolue. Aucun commentaire n'a été fait sur la vidéo en elle-même. (Belga)