F1 - GP d'Autriche - Max Verstappen le plus rapide de l'unique séance d'essais libres

Le double champion du monde en titre a bouclé les 4,318 km du Red Bull Ring en 1:05.742 pour devancer les Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz de 241 millièmes de seconde et du Monégasque Charles Leclerc de 270 millièmes. Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), 4e à 509 millièmes, et le Mexicain Sergio Perez (Red Bull), 5e à 520 millièmes, ont complété le top 5. Cette séance d'essais est la seule programmée ce week-end, le GP d'Autriche se déroulant sous le nouveau format des week-ends sprint. Vendredi à 17h00, une séance de qualifications déterminera la grille de départ du Grand Prix prévu dimanche à 15h00. La journée de samedi sera elle consacrée au sprint avec une séance de qualification pour la course sprint, appelée Sprint Shootout, à 12h00 avant la course sprint prévue à 16h30. Les huit premiers de la course sprint marqueront des points au championnat. Couru pour la première fois en Azerbaïdjan fin avril, ce nouveau format sera également au programme du Grand Prix de Belgique prévu le 30 juillet à Spa-Francorchamps. (Belga)