F1 - GP d'Autriche - Max Verstappen réalise sa 6e pole de la saison et la 4e consécutive

Le Néerlandais au volant de sa Red Bull a signé le meilleur chrono des qualifications disputées vendredi en fin d'après-midi. Le double champion du monde en titre et leader du championnat a signé le meilleur chrono des 4,318 km du Red Bull Ring de Spielberg dans la Q3 en 1:04:391. Verstappen, qui a signé sa 41e victoire il y a deux semaines au Canada, décroche sa 26e pole en carrière, la 6e cette saison et la 4e consécutive. Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a échoué à 48/1000e en 2e position. La 2e ligne sera occupée par l'Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari), 3e à 190/1000e, et le Britannique Lando Norris (McLaren), 4e à 267/1000e. Le septuple champion du monde le Britannique Lewis Hamilton (G-B/Mercedes) signé le 5e chrono à 428/1000e et le Canadien Lance Stroll (Aston Martin) le 6e à 502/1000e). Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), 2e actuel du championnat, s'élancera de la 15e place après avoir vu ses trois chronos annulé en Q2 pour ne pas avoir respecté les limites de la piste. L'an dernier Verstappen avait aussi signé la pole (1:04.984) puis remporté la course sprint avant de terminer 2e du Grand Prix remporté par Charles Leclerc (Ferrari). Lewis Hamilton (Mercedes) avait pris la 3e place sur le podium. La journée de samedi sera consacrée au sprint avec une séance de qualification pour la course sprint, appelée Sprint Shootout, à 12h00 avant la course sprint prévue à 16h30. Les huit premiers de la course sprint marqueront des points au championnat. (Belga)