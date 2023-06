Hockey Pro League - Les Red Lions battent l'Espagne 7-2 et restent en lutte pour le titre

Michel van den Heuvel pouvait à nouveau compter sur Felix Denayer, Antoine Kina et Alexander Hendrickx de retour de blessures, tandis que les frères Arthur et Loic Van Doren, Nicolas De Kerpel, Tanguy Cosyns, Cédric Charlier et Tom Boon (blessé) étaient laissés au repos. Malgré un but rapide des Espagnols, inscrit par leur capitaine Alvaro Iglesia en déviation devant Vincent Vanasch (3e), les Red Lions ont ensuite totalement posé leur emprise sur la rencontre. Victor Wegnez, sur rebond de PC, entamait la réaction dans la minute suivante (4e). Florent Van Aubel en 2 temps (12e), puis Hendrickx d'une reprise de revers (19e), Loïck Luypaert sur le 3e PC belge (25e) et Hendrickx sur PC (30e) portaient le score à 5-1 en faveur de la Belgique au terme de la 1re mi-temps. Wegnez (48e) et John-John Dohmen pour fêter sa 450e cape (55e) ont accentué la marque en seconde période, avant le 2e but ibère de Joaquin Menini (58e). Grâce à cette 9e victoire dans la compétition, les champions olympiques totalisent 27 points et sont 4e. Avec 3 matchs à jouer et 9 points encore à gagner, ils sont toujours derrière la Grande-Bretagne (32) et l'Inde (30), qui ont terminé leur tournoi. La Belgique est également à 2 unités des Pays-Bas (29), qui comptent un match de plus et qu'elle jouera samedi. Lui restera ensuite à son programme la semaine prochaine à nouveau l'Espagne, lundi, et les N.1 mondiaux néerlandais, mardi. (Belga)