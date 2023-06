Jeux Europeéns - Julien Carraggi, éliminé en quarts de finale, reste "heureux et fier"

Le Bruxellois de 23 ans, 71e mondial, s'est incliné en deux manches devant le Français de 24 ans d'origine bulgare Toma Junior Popov, 28e mondial, 21-16 et 21-15 en 43 minutes, dans ce tournoi qui constitue aussi le championnat d'Europe 2023. Carraggi avait échappé à l'élimination dans son huitième de finale contre le Norvégien Markus Barth (BWF 202) jeudi. Il avait dû sauver deux balles de match. Mais face à Popov, 24 ans, médaillé de bronze aux championnats d'Europe l'an dernier, l'étudiant en sciences de l'art de la KU Leuven a été impuissant. Pas de quoi le décevoir. "Je ne pense pas pouvoir regretter quoi que ce soit. Je ne peux qu'être heureux et fier", a-t-il reconnu après le match. "Aujourd'hui, c'était un peu plus difficile. C'était déjà mon cinquième jour de compétition consécutif. Je suis encore en phase d'apprentissage, j'ai encore besoin d'acquérir de l'expérience. Mais je le fais pas à pas." Contre Popov, Carraggi s'est bien comporté, surtout dans le premier set. "Je savais qu'il serait un peu fatigué de ses matches de simple et de double. J'ai tout donné et j'ai apprécié chaque point", a-t-il expliqué. Carraggi avait été éliminé en seizièmes de finale pour ses débuts dans un Euro à Madrid. Vendredi, il s'est arrêté deux tours plus loin. "Je pense que je m'en souviendrai avec plaisir pendant des années", souligne-t-il. "Je ne m'en rends pas encore compte, mais j'essaie de profiter de chaque seconde, dans le village, ici dans la salle. C'est super." (Belga)