Jupiler Pro League - Le Club Bruges va demander un nouveau permis d'urbanisme pour son nouveau stade

En octobre 2021, le gouvernement flamand avait accordé un permis d'urbanisme aux Blauw & Zwart pour la construction d'un stade d'un peu plus de 40.000 places. Seulement, ce permis a été annulé en février dernier par le Conseil flamand des litiges relatifs aux permis suite à un appel des riverains. Le Conseil avait précisé que le manque d'emplacement de stationnement et le plan de mobilité étaient les deux raisons qui l'avaient poussé à annuler le permis. "Le Club Bruges prend les remarques du Conseil à cœur et travaille avec soin à l'élaboration d'une nouvelle demande", peut-on lire dans le communiqué. Fin août, le Club organisera un moment d'information pour les riverains afin d'expliquer la nouvelle demande, avant d'introduire le nouveau dossier. (Belga)