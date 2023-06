Jupiler Pro League - Saint-Trond laisse Fabinho rentrer au Portugal

Arrivé il y a un an de Benfica, il n'a jamais percé au STVV où il n'a évolué qu'avec l'équipe B et les U23. "Fabinho est arrivé à Stayen l'été dernier. Mais depuis, il a eu du mal à s'adapter au championnat belge. C'est pourquoi il a souhaité retourner au Portugal, où il sera également plus proche de sa famille. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans la suite de sa carrière", a expliqué le directeur sportif des Limbourgeois Andre Pinto. (Belga)