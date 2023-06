La DGSP lance une campagne pour sensibiliser au vol à la tire, notamment aux festivals

La campagne est divisée en deux volets. La première vague, lancée vendredi et intitulée "on fait la fête ensemble", se focalisera sur les vols à la tire lors de festivals et des évènements grand public qui se déroulent généralement en été. En automne, la deuxième vague, "connaissez votre pouvoir", se concentrera sur ces vols dans un contexte plus large. Sur l'affiche du premier volet de la campagne, qui sera présente à différents grands évènements comme des festivals, un QR code en bas de l'affiche amène à une page web de la DGSP où une série de conseils liés au vol à la tire est listée, des conseils préventifs comme des conseils sur la manière d'agir lorsqu'on est témoin de ce type de vol. "L'objectif de cette nouvelle campagne est donc de pousser chaque personne à faire plus attention aux autres", note la DGSP qui veut ainsi encourager à interagir en incitant les citoyens à s'alerter mutuellement, par exemple, de la visibilité d'objets de valeurs ou d'aider une victime de ce type de vol en allant voir le personnel de sécurité présent. "Les pickpockets peuvent se montrer particulièrement inventifs pour parvenir à leurs fins", note encore la DGSP. Ceux-ci opéreraient généralement en groupe pour tenter de dérober des objets de valeurs. (Belga)