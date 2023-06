La police met au jour 288 plants de cannabis à Saint-Josse-ten-Noode

"Des policiers sont intervenus le 23 juin dernier dans un bâtiment situé sur la place Saint-Lazare à Saint-Josse-ten-Noode, à la suite d'une suspicion de fraude sur compteur électrique. Les fortes consommations énergétiques pouvant cacher des plantations de stupéfiants, les forces de l'ordre ont décidé de mener une enquête", a expliqué la zone de police locale. "Avec l'aide du gestionnaire des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel à Bruxelles, la fraude sur compteur a pu être confirmée. Les policiers ont alors procédé à la fouille de l'appartement concerné. Une culture de 288 plants de cannabis a été découverte dans l'habitation. Ceux-ci ont été saisis", a affirmé la police. "La vente illégale de stupéfiants, de même que la consommation de ces produits, engendrent des problèmes de sécurité et des troubles à l'ordre public. Cette saisie s'inscrit dans la volonté de notre zone de lutter contre le trafic de stupéfiants dans le quartier Nord de Bruxelles, et donc de réduire l'insécurité liée à ce trafic", a-t-elle commenté. (Belga)