L'acteur américain Alan Arkin, oscarisé pour "Little Miss Sunshine", est mort

Le comédien, second rôle apprécié du cinéma américain et reconnu pour ses talents d'improvisation, est décédé chez lui en Californie, selon un communiqué de ses fils. Il "était une force de la nature et un artiste très talentueux", ont salué Adam, Matthew et Anthony. "Il nous manquera beaucoup." Au cours de ses 70 ans de carrière, Alan Arkin a joué de nombreux personnages pinces-sans- rire. Le plus connu reste son incarnation d'un grand-père acariâtre au langage fleuri dans '"Little Miss Sunshine", pour lequel il a reçu l'Oscar du meilleur second rôle en 2007. Son rôle de producteur hollywoodien cash, capable de créer un faux film pour la CIA dans le "Argo" de Ben Affleck, avait aussi marqué les esprits et lui avait valu une nomination aux Oscars. Plus tôt dans sa carrière, il avait aussi été nommé pour la satire de la guerre froide "Les Russes arrivent" (1966) et le drame "Le Coeur est un chasseur solitaire" (1968), où il incarne un sourd-muet. Acteur aussi bien au cinéma et à la télévision qu'au théâtre, Alan Arkin a également joué dans l'adaptation du roman "Catch 22" par Mike Nichols, ou dans "Edward aux mains d'argent" de Tim Burton et "Bienvenue à Gattaca". Ces dernières années, l'acteur avait aussi été nommé à plusieurs reprises aux Emmy Awards, l'équivalent télévisuel des Oscars, pour sa prestation dans la série Netflix "La méthode Kominsky", où il donnait la réplique à Michael Douglas. (Belga)