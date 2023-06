L'AFSCA rappelle des biscuits sans gluten aux pépites de chocolat

Ces substances sont de l'atropine et scopalamine qui sont des alcaloïdes tropaniques. Ces contaminants "sont des métabolites secondaires, qui sont naturellement présents dans les plantes de plusieurs familles dont les brassicacées, les solanacées et les érythoxylacées", explique l'AFSCA, sur son site internet. "Les alcaloïdes tropaniques sont responsables des effets toxiques de certaines de ces plantes et se trouvent dans toutes les parties des plantes." En accord avec l'AFSCA, Nutrition & Santé Benelux demande à ses consommateurs de ne pas consommer le produit "Céréal Glutenfree Cookies aux pépites de chocolat" (150 g), vendu entre le 06/10/2022 et le 16/06/2023, et de le rapporter au point de vente. Les numéros de lots sont 51914915, 51916345 et 51916362. Ce produit concerné a été distribué en Belgique dans les magasins Albert Heijn, Alvo, Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize, Intermarché, Louis Delhaize, Match, Mestdagh, Smatch, Solucious, Spar et Veepee, précise la communication de Nutrition Santé Benelux. (Belga)