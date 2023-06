Le contrat des frégates belgo-néerlandaises attribué à Damen et Thales

Le contrat a été signé jeudi à Den Helder (nord-ouest des Pays-Bas), le grand port militaire néerlandais, à bord d'une frégate actuelle, le Zr.Ms. Karel Doorman, a indiqué le ministère néerlandais de la Défense dans un communiqué. Le chantier naval Damen Shipyards Group construira les navires et l'équipementier Thales fournira le système intégré de radar et de conduite de tir. La Belgique et les Pays-Bas avaient officialisé le 22 juin l'achat commun de ces quatre nouvelles frégates - deux pour chaque marine -, en marge d'une visite des souverains des deux pays à Anvers, par la signature d'un nouveau memorandum d'entente (MoU) tenant compte de l'augmentation des coûts constatée depuis le lancement du programme en 2018. Le nouvel accord, signé par les ministres de la Défense des deux pays, Ludivine Dedonder et Kajsa Ollongren, tient compte d'un coût de 1,9 milliard d'euros pour la Belgique et d'autant pour les Pays-Bas, alors que le budget initial était de 1,2 milliard. Cette hausse est, selon Mme Dedonder, justifiée par l'inflation et par la décision d'équiper entièrement les navires d'armement et de capteurs. La Haye s'est toutefois engagée à fournir aux entreprises belges des "retours industriels" à hauteur de 355 millions d'euros, alors que le MoU de 2018 n'en prévoyait aucun. Les nouvelles frégates seront de type ASWF (Anti-Submarine Warfare Frigate), spécialisées dans la guerre anti-sous-marine. Elles pourront également contrer les menaces aériennes et maritimes. Les nouveaux navires doivent remplacer les frégates de classe Karel-Doorman - ou "M-fregatten, pour multirôles) - qui équipent les deux pays depuis le début des années 1990. (Belga)