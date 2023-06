Le ring de Bruxelles temporairement inaccessible vers Waterloo après la chute d'un panneau

La chute d'un panneau d'affichage dynamique à hauteur d'Hoeilaart vendredi après-midi a provoqué des perturbations, selon le Centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum). "Lors d'un accident en direction de Waterloo, un camion a percuté le chantier de construction d'un panneau d'affichage", a déclaré Peter Bruyninckx du Centre flamand du trafic. "Le panneau suspendu au-dessus de toute la largeur du ring a été endommagé" et la circulation a dû être mise complètement à l'arrêt. C'est pourquoi les automobilistes au départ de Wezembeek-Oppem doivent encore tenir compte d'un retard de 45 minutes sur leur trajet vers Waterloo. En direction de Zaventem, il y a momentanément des files à partir de la sortie à Genappe. L'agence flamande en charge de la circulation indique que le panneau d'affichage sera enlevé ce soir et que la structure détériorée devra être renforcée. "Un entrepreneur muni d'une grue est en route", précise-t-elle. "Il est escorté par la police." Il est conseillé aux conducteurs en provenance de Waterloo qui souhaitaient se diriger vers le nord via le RO de privilégier le flanc ouest du ring. (Belga)