Le Setca dépose un préavis de grève dans le secteur des logements sociaux bruxellois

Selon le Setca, "cela fait quatre ans que les travailleurs sont malmenés et que leur situation ne progresse pas", explique Gladys De Paepe, secrétaire permanente du Setca BHV. Elle dénonce des conditions de travail dégradées avec des risques psycho-sociaux, des discriminations, des acquis perdus suite à la fusion des 32 SISP pour en conserver 16. Elle pointe également des travailleurs et délégués syndicaux qui ont "peur des représailles" venant des directions de ces sociétés, aujourd'hui privées, mais dont le capital social est majoritairement détenu par les pouvoirs publics. "Aucune avancée ne se dégage concernant la mise en place d'une réelle concertation syndicale au sein des SISP", ajoute Gladys De Paepe, qui parle d'un "banc patronal irrespectueux". Le syndicat socialiste rapporte que la secrétaire d'État bruxelloise au Logement Nawal Ben Hamou ne répond pas à ses demandes. "Cela fait plus d'un an qu'on attend des réponses du cabinet, mais elles ne viennent pas", dit la secrétaire permanente du Setca. Des actions sont à prévoir dans les prochains jours, si aucune réponse de la secrétaire d'État ou des directions du SISP n'arrive sur la table, prévient le Setca. La Société du logement de la Région bruxelloise (SLRB), qui a la tutelle administrative sur les SISP, et le cabinet de Nawal Ben Hamou confirment pour leur part avoir été informés vendredi de ce préavis de grève. "Nous avions déjà proposé un rendez-vous. Nous restons ouverts au dialogue", précise-t-on du côté de la secrétaire d'État. (Belga)