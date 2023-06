Le taux d'épargne des ménages se redresse

Les ménages ont aussi vu leur revenu disponible progresser "vivement" (+4,9%) durant les trois premiers mois de l'année, tandis que leurs dépenses de consommation finale ont augmenté moins sensiblement (+1,2%), faisant gonfler le taux d'épargne. Le taux d'investissement des ménages, qui inclut notamment la construction et la rénovation de logements, se contracte légèrement, passant à 9,8%, contre 10,1% le trimestre précédent. Le taux de marge des sociétés non financières accuse, pour sa part, un net recul durant les trois premiers mois de l'année, tombant à 40,9%, contre 43,1% le trimestre précédent. Il revient ainsi à un niveau proche de sa moyenne de long terme (40,6% en moyenne sur la période 2010-2019, avant la pandémie), note la BNB. Alors que la valeur ajoutée affiche une croissance de 1,4%, l'indexation annuelle des salaires gonfle les rémunérations des salariés (+5,7%), entraînant une forte contraction de l'excédent brut d'exploitation (-3,7%), impactant donc négativement le niveau du taux de marge des sociétés non financières. Enfin, le solde de financement des administrations publiques s'est détérioré, affichant un déficit de 5,0% du PIB, contre 4,2% le trimestre précédent. Les recettes diminuent tandis que l'augmentation des impôts indirects ne suffit pas à compenser la baisse significative des impôts directs. La croissance des dépenses s'explique, elle, principalement par l'expansion des prestations sociales en espèces. (Belga)