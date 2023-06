Les dotations d'équilibre s'élèvent à près de 6,5 milliards d'euros pour 2023

Sur proposition du ministre des Indépendants David Clarinval et du ministre des Affaires sociales Frank Vandenbroucke, le Conseil des ministres a approuvé vendredi deux projets d'arrêté royal fixant les montants définitifs de la dotation d'équilibre dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants pour l'année 2022 et modifiant les montants pour 2023, a-t-on appris dans un communiqué. Le montant modifié de la dotation d'équilibre dans le régime des travailleurs salariés s'élève pour 2023 à 5.686.535.000 euros et à 801.584.000 euros dans le régime des indépendants. En 2022, ces montants étaient respectivement de 3.448.139.000 euros (salariés) et 597.467.000 euros (indépendants). (Belga)