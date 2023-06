Les entreprises de colis devront être transparentes sur leurs efforts climatiques

Toutes les entreprises employant plus de 250 personnes seront soumises à cette obligation. Ensemble, elles représentent 90 % du marché belge. Concrètement, ces entreprises devront rendre compte sur leur site internet ainsi qu'à l'IBPT, l'organisme de surveillance des télécommunications, de leur impact sur l'environnement et de leurs efforts pour le climat. Le conseil des ministres a également validé en troisième lecture un avant-projet de loi visant à améliorer les conditions de travail des livreurs de colis en Belgique. Le texte comporte l'imposition d'un salaire minimum avec l'interdiction d'offrir, de fournir ou de faire fournir des colis contre une compensation qui ne respecte pas un montant minimum horaire, calculé sur la base des barèmes de la commission paritaire 140.03 (transport routier et logistique), complété par des frais de transport. Il prévoit aussi l'introduction d'une limitation du temps de distribution. (Belga)