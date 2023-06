Les radios indépendantes et en réseau ont plutôt bien respecté leurs obligations en 2022

En tout, 31 radios ont fait l'objet d'un contrôle, soit 17 indépendantes et 14 en réseau. Le CSA a vérifié si chacune d'elles respectait les règles en termes d'information, de promotion culturelle, de production propre et de quotas musicaux d'artistes de la FWB et de musiques en langue française. En matière d'information, un grief a été adressé à trois radios en réseau en raison d'un temps de diffusion d'informations insuffisant au regard de leurs engagements. Les radios indépendantes posent plus de problème en termes de promotion des évènements culturels se déroulant dans leur zone de couverture. Quatre d'entre ont reçu un grief dans ce domaine. Le CSA note que les autres engagements et obligations sont plutôt bien respectés avec néanmoins un bémol pour deux stations concernant la diffusion de musique en langue française, qui doit représenter au moins 30% de la programmation. En revanche, les quotas musicaux des artistes FWB sont largement respectés, voire dépassés par l'ensemble des radios contrôlées. Le CSA se réjouit de cet état de fait et annonce que ces quotas seront relevés de 6 à 8% pour les radios indépendantes et jusqu'à 10% pour les radios en réseau d'ici 2026. Au final, 8 radios sur 31 se sont vu adresser un grief, pour un total de 13 : six pour non-respect des engagements en matière de promotion culturelle, trois en information, deux en musique française, un en musique FWB et un pour non-conformité du dispositif d'information. (Belga)