Ligue de diamant - L'Éthiopien Aregawi 5e performeur de l'histoire sur 5.000 m

Avec une température fraîche (environ 17 degrés), Aregawi, quatrième aux Jeux olympiques de Tokyo sur 10.000 m, a fait toute la deuxième partie de course en tête, faisant lâcher prise à tous ses concurrents, jusqu'au recordman du monde ougandais Joshua Cheptegei (2e en 12:41.61). Le 5000 m mondial s'anime deux semaines après une course déjà très rapide à Oslo, où l'Éthiopien Yomif Kejelcha et l'Ougandais Joshua Kiplimo avaient couru dans un chrono similaire (12:41.73). Sur 100 m, l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou a remporté sa troisième course de Ligue de diamant de la saison en 10 sec 88 (-0,8 m/s de vent), en l'absence de ses grandes rivales jamaïcaines. (Belga)