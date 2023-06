Matches truqués en tennis - Pas de dédommagement pour les fédérations de tennis

Dans ce dossier, le tribunal a condamné Grigor S., figure de proue, à cinq ans de prison et à une amende de 8.000 euros, ces deux peines étant effectives. Six autres membres de la bande ont écopé de peines de prison allant jusqu'à trois ans, ainsi que d'amendes jusqu'à 8.000 euros. Des confiscations pour un total de plus de 10 millions d'euros ont été ordonnées. Les joueurs concernés ont écopé d'une simple déclaration de culpabilité. (Belga)