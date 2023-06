Météo - Un temps principalement sec, à quelques gouttes près

Plus tard dans la journée, des nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur du pays. Ils pourraient localement laisser échapper quelques averses, essentiellement sur l'ouest, mais le temps restera sec en beaucoup d'endroits. Les maxima seront compris entre 18 ou 19°C en Ardenne et 23 ou 24°C dans le centre. Le vent d'ouest sera modéré dans les terres, et assez fort à parfois fort à la côte où les rafales pourraient atteindre jusqu'à 55 km/h. Vendredi soir et la nuit prochaine, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest et le ciel deviendra très nuageux partout, excepté en Lorraine belge. Quelques pluies toucheront déjà l'extrême ouest du territoire. Les minima se situeront entre 13 et 17°C, sous un vent généralement modéré de secteur sud-ouest. Le week-end débutera avec des périodes de pluie ou des averses mais le temps devrait redevenir sec dimanche. (Belga)