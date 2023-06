Météo - Un week-end sous la grisaille pour commencer le mois de juillet

Ce soir, les champs nuageux deviendront plus nombreux à partir de la côte; ils donneront lieu à des pluies sur la moitié ouest et, cette nuit, aussi sur le centre du pays. Sur l'est, le temps restera probablement sec jusqu'à l'aube, excepté sur les hauteurs de l'Ardenne. Les minima seront compris entre 12 et 14 degrés sur le relief ardennais, et entre 15 et 17 degrés ailleurs. Samedi, le ciel sera d'abord très nuageux à couvert avec des pluies; l'après­-midi, les précipitations prendront plutôt la forme d'averses séparées par des éclaircies. Dans le courant de l'après­-midi, la tendance aux averses diminuera à partir du sud­-ouest. Les maxima se situeront entre 16 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 20 ou 21 degrés ailleurs. Dimanche, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux et le temps restera sec à une ondée locale près. Dans la région côtière, on attend davantage de soleil. Les maxima varieront entre 17 et 19 degrés en Ardenne et de 20 à 24 degrés ailleurs, sous un vent modéré, et parfois assez fort au littoral, d'ouest­, sud­-ouest. (Belga)