Plastorex rappelle des couverts pour enfants de la marque Pommette

Le rappel concerne des cuillères et fourchettes dont l'usage est déconseillé en raison d'une "possible migration globale des substances du produit vers la nourriture", selon une communication de la cellule retraits et rappel d'Intermarché. Ces produits ont été commercialisés dans les points de vente Intermarché et Intermarché By Mestdagh du 13 janvier au 18 avril 2023. Les numéros de lot sont 03/21, 05/21, 03/22 et 07/22; ils sont visibles à l'envers du manche des couverts. Plastorex demande de ramener ces ustensiles au point de vente dans lequel ils ont été achetés. (Belga)