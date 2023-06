Pour ses 125 ans, Magritte s'offre des collages XXL sur des façades bruxelloises

Sur un ton surréaliste bien à propos, l'échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements, Delphine Houba a plaisanté en affirmant que "ceci n'est pas une exposition, mais nous sommes très contents que ça ait lieu". Elle a dévoilé vendredi, le parcours "Sur les traces de Magritte", initié par la Fondation Magritte, le Musée Magritte et la Ville de Bruxelles, en présence du bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close et du président de la Fondation Magritte, Charly Herscovici. "Magritte doit toujours rester vivant et la meilleure manière c'est de l'exposer tant dans les musées que dans les rues", a déclaré ce dernier. L'échevine de la Culture se réjouit aussi de cette "exposition à ciel ouvert, accessible à tout un chacun, 24 heures sur 24". "Les gens ne se sentent pas toujours légitimes de rentrer dans un musée mais l'art c'est pour tout le monde et donc important que ce soit dans la rue", ajoute-t-elle. Le street artiste Julien de Casabianca a extrait des personnages des œuvres originales de Magritte comme les "hommes au chapeau melon". Le Corse s'est inspiré notamment des tableaux "La réponse imprévue", "Le Maitre d'école" et "L'Heureux Donateur". Ses immenses collages éphémères peuvent être aperçus dans le centre-ville sur les façades entre autres de la bibliothèque royale de Belgique (KBR), du Novotel, de l'Hotel Amigo, de la Régie des Bâtiments. La ballade surréaliste sera visible du 30 juin 2023 au 7 janvier. (Belga)