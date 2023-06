Procès Encro - Le méga procès dit "Encro" débutera le 6 novembre

Les audiences se dérouleront au Justitia à Haren, sous haute sécurité, à raison de trois par semaine, les lundis, mardis et mercredis de 09h00 à 14h00. Le procès est annoncé pour une durée de cinq mois. La centaine de prévenus devront répondre de participation à une organisation criminelle, de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, de tentative d'extorsion ou encore de détention arbitraire et séquestration. Il s'agit d'un volumineux dossier, qui a abouti devant le tribunal correctionnel de Bruxelles à la suite d'une enquête hors normes. Elle avait débuté grâce à des informations recueillies par les polices française et néerlandaise à la suite du décryptage du réseau de communication sécurisé Encrochat. Ces renseignements avaient ensuite été complétés par d'autres, tirés d'une autre plateforme de messagerie cryptée très prisée des trafiquants, Sky ECC, que la police judiciaire fédérale (PJF) belge avait réussi à infiltrer début 2021. (Belga)