Rappel de bonbons gélatineux de la marque LIUM Jelly en raison d'un risque de suffocation

Ces bonbons contiennent des additifs qui peuvent présenter un risque dans certaines denrées alimentaires car elle rend les produits plus solides et peut donc provoquer des étouffements, notamment chez les enfants moins attentifs, précise l'AFSCA. Le risque d'étouffement réside principalement dans la taille, la forme et la consistance ferme de ces bonbons. L'AFSCA demande de ne pas consommer ce produit et de le rapporter au point de vente. Sont concernés par ce rappel les LIUM Jelly Ume with sugar and sweetener, LIUM Jelly Ume & strawberry with sugar and sweetener, LIUM Jelly Ume & Mango with sugar and sweetener, ainsi que LIUM Jelly Ume & Maracuja with sugar and sweetener, et ce quelle que soit la date de péremption mentionnée. (Belga)