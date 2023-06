Sambrinvest veut se recentrer au travers de son nouveau plan stratégique

Avec à la clé l'ambition notamment, selon les responsables de l'invest, " de passer de 3.200 emplois à 5.000 d'ici 2025, voire à 10.000 d'ici à 2030" dans l'écosystème dédié aux sciences du vivant au sein du Biopark de Charleroi. "Le groupe Sambrinvest doit franchir un cap et s'inscrire comme un moteur du développement socio-économique de Charleroi Métropole plus que comme un simple catalyseur", a indiqué Grégoire Dupuis, CEO de Sambrinvest. Selon le responsable, cette évolution amènera l'invest à se centrer sur les verticales phares du tissu socio-économique carolo plutôt que de « s'éparpiller ». Parmi ces secteurs moteurs figurent l'industrie, le secteur de la construction, l'agroalimentaire ou encore les sciences du vivant. A l'avenir, ils doivent représenter quelque 80% du portefeuille de l'invest. Sambrinvest a également exprimé sa volonté de favoriser les collaborations et d'attirer des partenaires susceptibles de co-investir à Charleroi. "Notre indicateur clé de performance du succès doit migrer du montant d'investissement que nous faisons sur le territoire vers le montant d'investissement qui est fait sur le territoire", a affirmé Grégoire Dupuis. (Belga)