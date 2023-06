Serie A - Cuadrado quitte la Juventus

"Merci Panita! Cela a été huit saisons riches, particulières, inoubliables", a écrit la Juventus sur son site, au dernier jour du contrat de l'international colombien. Arrivé en 2015, en provenance de Chelsea, Cuadrado a remporté onze titres avec la Vieille dame, dont cinq scudetti (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) et quatre Coupes d'Italie (2016, 2017, 2018, 2021). A 35 ans, la vif latéral aux accélérations ravageuses et aux centres millimétrés depuis son flanc droit sort d'une saison un peu plus terne. A sa place, la Juve va miser sur l'ailier de Lille Timothy Weah, 23 ans. Le fils de George Weah a passé jeudi sa visite médicale et signé son contrat avec les Bianconeri, pour une durée de cinq ans selon les médias. Ce transfert devrait être officialisé dans les prochains jours, après l'ouverture formelle du mercato, fixée à samedi en Italie. (Belga)