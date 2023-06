Taux d'intérêt - La BCE pas convaincue par les projets du fédéral pour exiger une hausse des taux d'intérêt

Le quotidien De Tijd a initialement rapporté cet avis de la BCE, délivré mercredi et désormais rendu public. La banque centrale de la zone euro a commenté trois propositions de loi du fédéral destinées à obliger les banques à proposer des taux d'intérêt plus élevés. Deux de ces projets s'intéressent au taux de base minimum lié au taux d'intérêt que les banques obtiennent lorsqu'elles placent de l'argent auprès de la BCE. Plus précisément, le fédéral estime que le taux d'épargne devrait être inférieur de deux points de pourcentage par rapport au taux de dépôt. Actuellement, ce taux est de 3,5%, ce qui placerait le taux de base minimum à 1,5%. Plusieurs banques sont actuellement encore en dessous de cette limite. La troisième proposition vise à introduire un taux de base protégé sur les 10.000 premiers euros de dépôts d'épargne, couplé au taux d'intérêt belge à long terme. La BCE indique qu'elle ne soutient pas ces propositions. Si les mesures suggérées sont mises en place, l'impact sur la rentabilité des banques belges et, en fin de compte, sur la stabilité financière, pourrait être négatif, dit-elle. Une hausse brutale de taux d'intérêt augmentera soudainement les coûts de financement des banques, explique la BCE. En outre, les établissements de crédit devraient absorber l'impact négatif de cette hausse, par exemple en appliquant des taux plus élevés sur les prêts immobiliers, ajoute l'institution. "Cet avis de la BCE est assez semblable à celui de la BNB, et recommande la prudence", a réagi vendredi matin le Premier ministre Alexander De Croo. (Belga)