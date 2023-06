TC Anvers - Un agent de police condamné à du sursis pour un viol

Le prévenu et la victime s'étaient rencontrés au domicile du premier en octobre 2021, après avoir échangé quelques messages le jour-même sur l'application. Malgré quelques allusions à connotation sexuelle, la victime avait clairement indiqué souhaiter simplement passer une bonne soirée, sans relation sexuelle. Les versions divergent quant au rendez-vous. La victime affirme avoir été menottée et pénétrée de force malgré qu'elle a à plusieurs reprises signifié qu'elle ne le souhaitait pas. Le policier ne veut pas entendre parler de viol et affirme que les protestations de la victime faisaient partie du jeu sado-masochiste. Le parquet a estimé qu'il s'agissait de la parole de l'un contre parole de l'autre et a requis l'acquittement. Le tribunal n'a pas suivi, rappelant que le contenu des messages ne prévalait pas sur l'absence de consentement lors des faits. Il a donc condamné le trentenaire à deux ans de prison avec sursis et à verser 3.000 euros de dédommagement à la victime. (Belga)