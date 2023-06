TC Charleroi - Six ans de prison pour une tentative de meurtre

Le 30 août 2021, à la rue Saint-Fiacre à Monceau-sur-Sambre (Charleroi, province de Hainaut), un homme avait été grièvement blessé au cou avec un tesson de bouteille. Ce dernier présentait une plaie de 15 à 20 centimètres de long et d'une profondeur importante. "Fort heureusement, la carotide ne fut pas touchée", avait confié Me Glorieux, partie civile. Le prévenu et la victime s'étaient disputé au sein d'une habitation au sujet d'une dette. C'est à l'extérieur que la victime avait été touchée au cou avec un tesson de bouteille. Un geste que le prévenu qualifiait "d'accident", survenu lors d'une empoignade. Le ministère public avait requis la requalification des faits en tentative de meurtre, en pointant du doigt la violente réaction du prévenu alors que ce dernier était parvenu à mettre dehors de chez lui la victime. La défense avait plaidé un acquittement et une légitime défense évoquant "un cas de survie et une scène d'une violence extrême des deux côtés". (Belga)