TC Tongres - Un voleur de cuivre condamné à payer 49.000 euros à Infrabel

Le 1er mars 2023, après le signalement d'une panne dans les installations de signalisation de la SNCB situées entre Hasselt et Genk, des employés d'Infrabel ont constaté le vol de 1,1 kilomètre de câbles en cuivre. Le jour suivant le vol, une camionnette immatriculée en France a été retrouvée, abandonnée, sur la E313 à Hoeselt. Les câbles dérobés se trouvaient à l'intérieur. Il s'avère que ce véhicule avait été contrôlé la veille, avec à son bord le prévenu de nationalité roumaine. Le 7 mars, la SNCB a signalé un nouveau vol sur la même ligne ferroviaire. Quelque trois kilomètres de câbles avaient été arrachés et étaient prêts à être embarqués. Une patrouille de police a remarqué la camionnette et a procédé à son contrôle. Le conducteur roumain a déclaré qu'il avait commencé à voler du cuivre car ses affaires ne fonctionnaient guère à Paris. Infrabel avait réclamé 49.421 euros en guise de dédommagement. Une somme dont le prévenu devra s'acquitter, augmentée des intérêts, de 1.500 euros, et des frais de justice. (Belga)