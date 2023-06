TC Verviers - 24 et 30 mois de prison pour des parents coupables de traitement inhumains et dégradants

(Belga) Le tribunal correctionnel de Verviers a rendu, vendredi, un jugement dans le cadre d'un dossier de maltraitance intrafamiliale. Un couple de Dison a été reconnu coupable de traitements inhumains et dégradants, des coups et blessures, des privations arbitraires de liberté à l'égard de deux de ses enfants, une fille et un garçon, nés en 2005 et 2007.