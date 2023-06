Washington vend à Taïwan 440 millions de dollars de matériel militaire

Cette vente, de taille modeste, n'élargit pas le spectre des armes américaines livrées à Taïwan, mais elle intervient au moment où Washington et Pékin tentent de stabiliser leurs relations orageuses. Dans une notification au Congrès, le département d'Etat américain a annoncé la vente à Taïwan de munitions pour canons de calibre 30 mm pour 332,2 millions de dollars, et des pièces détachées pour armement et véhicules militaires pour 108 millions. Ces ventes aideront Taïwan à "maintenir une capacité défensive crédible", mais "ne modifieront pas l'équilibre militaire de base dans la région", a expliqué le département d'Etat. Le Congrès américain a le droit de refuser cette vente d'armes, mais une telle éventualité est très improbable, alors que la plupart des parlementaires font pression pour que les Etats-Unis augmentent leur soutien militaire à Taïwan face à la Chine. Les Etats-Unis vendent depuis longtemps des armes à Taïwan tout en ne reconnaissant diplomatiquement que la Chine, laquelle considère l'île comme faisant partie de son territoire et n'exclut pas de la reprendre un jour, par la force si nécessaire. Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a effectué mi-juin une rare visite à Pékin, au cours de laquelle les deux parties ont campé sur leurs positions concernant Taïwan, tout en espérant maintenir la communication afin d'éviter que les tensions ne dégénèrent en confrontation armée. (Belga)