Wimbledon - Goffin face à Nick Kyrgios, finaliste en 2022, au 1er tour, Coppejans contre De Minaur

Pour cette troisième levée du Grand Chelem de la saison, Goffin avait bénéficié d'une invitation de la part des organisateurs, le qualifiant directement pour le tableau final sans devoir passer par les qualifications. Au premier tour, le N.1 belge devra se mesurer au sulfureux australien Nick Kyrgios, finaliste en 2022 à l'All England Club. Les deux joueurs se sont affrontés à quatre reprises sur le circuit avec trois victoires pour le natif de Canberra. Goffin avait remporté son seul match face à Kyrgios lors de la demi-finale de Coupe Davis 2017. En cas de qualification pour le 2e tour, Goffin affrontera l'Argentin Sebastian Baez (ATP 44) ou le qualifié chilien Tomas Barrios Vera (ATP 133) puis potentiellement le Russe Andrey Rublev (ATP 7) au 3e tour, le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 12) au 4e tour et le Serbe Novak Djokovic, N.2 mondial, en quarts de finale. Son meilleur résultat sur le gazon londonien reste un quart de finale qu'il a atteint à deux reprises, éliminé par Novak Djokovic en 2019 et par le Britannique Cameron Norrie en 2022. Coppejans aura lui fort à faire d'entrée contre Alex De Minaur, 16e mondial et tête de série N.16 qu'il n'a jamais affronté sur le circuit. S'il passe au 2e tour, il affrontera le vainqueur du match entre les Italiens Matteo Berrettini, 37e mondial et finaliste en 2021, et Lorenzo Sonego (ATP 40). (Belga)