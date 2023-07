Adolescent tué par un policier à Nanterre - France: plus de 1.300 interpellations dans la nuit de vendredi à samedi

Selon le ministère, 752 personnes ont été interpellées en zone police, 406 à Paris et en proche banlieue et 153 en zone gendarmerie. Plus de 1.350 voitures ont aussi été incendiées et un total de 2.560 incendies recensés sur des voies publiques, alors que 31 commissariats de police ont été attaqués; a-t-on ajouté de même source. Un très important dispositif, pas moins de 45.000 policiers, a permis de contenir les violences pour cette quatrième nuit d'émeutes, d'"intensité moindre", toujours selon le ministère de l'Intérieur. (Belga)