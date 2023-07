Affaire Sanda Dia - Une centaine d'étudiants au Mont des Arts pour demander la fin de la justice de classes

Sanda Dia est décédé en 2018 lors d'une activité de baptême du cercle estudiantin Reuzegom à la KULeuven. En mai, la cour d'appel d'Anvers a acquitté les 18 prévenus d'administration de substances nuisibles et de négligence coupable. Ils ont cependant été condamnés à une peine de 200 à 300 heures de travaux d'intérêt général pour homicide involontaire, traitement dégradant et infractions à la législation sur le bien-être animal. Ce jugement, jugé trop clément par bon nombre d'associations, a suscité de vives réactions en Flandre. "Nous voulons envoyer un signal fort au gouvernement et à l'ensemble de la classe politique", commente Isabelle Tomasevic, de Belgium Moves For Justice. L'association pointe l'absence de débat en Belgique sur la notion de justice de classes dont l'affaire Sanda Dia constitue un excellent exemple, selon elle. Mme Tomasevic estime qu'un débat parlementaire autour du jugement est nécessaire. Une commission parlementaire doit être mise sur pied, selon le collectif, afin de se pencher sur la justice de classes en Belgique et sur le fait que le Conseil supérieur de la Justice (CSJ) ne va pas ouvrir d'enquête sur le déroulement du procès Sanda Dia. En juin, le CSJ, sollicité par la commission Justice à la Chambre, avait fait savoir qu'il ne pouvait en aucun cas se prononcer sur le contenu d'une décision judiciaire. Le collectif n'exclut pas la tenue d'autres actions. (Belga)