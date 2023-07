Catherine Fonck va arrêter la politique

Celle qui a été élue députée fédérale pour la première fois en 2003, encore sous la bannière du cdH, et a été ministre par deux fois (entre 2004 et 2009 à la Communauté française, et durant quelques mois en 2014 au fédéral) reconnaît avoir déjà hésité à se représenter aux élections de 2019. "Si j'arrête, c'est d'abord parce que je crois en l'importance de limiter le nombre de mandats. Je crois au besoin de renouvellement de la classe politique. Ensuite, j'ai besoin de retrouver du sens dans ce que je fais", déclare Catherine Fonck. "Je m'investis à 150% dans mon rôle de parlementaire. Mais en fin de semaine, je me demande parfois si j'ai été utile. Je me sens de plus en plus en décalage avec la politique, avec la particratie, avec le court-termisme, avec le 'faire semblant' plutôt que le 'faire', avec cette paralysie qui ne fait que s'aggraver. La politique souffre d'un manque de résultats et d'efficacité", dit-elle encore. (Belga)