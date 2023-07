Challenger Pro League - Lucas Schoofs revient au SK Lommel

Schoofs a effectué ses débuts en équipe première à Lommel en avril 2014. Il est rapidement devenu un titulaire et en août 2015, il rejoignait La Gantoise qui le prêta immédiatement à Lommel, puis à OHL et au NAC Breda. Arrivé en fin de contrat à La Gantoise, il se liait avec l'Heracles Almelo en septembre 2019. C'est avec ce dernier club qu'il a remporté le titre de deuxième division néerlandaise la saison dernière, marquant 10 buts en 38 matchs. Schoofs est le quatrième transfert entrant de Lommel cet été après les milieux de terrain Dries Wouters (Schalke 04) et le Togolais Dermane Karim (Feyenoord) et l'attaquant Igor Vetokele (Westerlo). (Belga)