Coupe d'Europe triathlon - Jolien Vermeylen s'adjuge sa 1re victoire internationale sur le sprint de Holten

Première à la sortie de l'eau, la Brabançonne flamande de 29 ans a fait partie d'un groupe de 7 leaders à vélo, avant de se disputer la victoire au sprint avec Klamer au terme de la course à pied. La Néo-Zélandaise Olivia Thornbury a complété le podium, tandis que du côté belge, Nele Dequae a terminé 12e, Hasse Fleerackers 15e et Severine Bouchez 25e. Chez les messieurs, le meilleur représentant belge a été Tuur Lemmens, 13e, à 58 secondes du vainqueur néo-zélandais Janus Staufenberg (53:49). Le Brainois Adrien Deharre a terminé 22e, Raf De Dobbelaere 36e, Balte Thijs 42e et Wout Ghielens 44e. (Belga)