Euro de basket féminin U18 - La Belgique battue par le Portugal dans son 1er match

Alicia Courthiau a mis 16 points pour les jeunes Belges, entraînées par Laurent François. En face, Clara Silva a terminé avec 21 points et Ines Neto avec 18. Dans l'autre match du groupe, l'Italie a battu de justesse la Lituanie 62-64. La Belgique rencontrera la Lituanie dimanche et l'Italie lundi. Les seize équipes présentes à cet Euro, réparties en quatre groupes, joueront les huitièmes de finale. Le groupe de la Belgique croise avec le D, composé de l'Allemagne, la République tchèque, la Slovénie et la Finlande. (Belga)