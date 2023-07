GP ISU - Nina Pinzarrone participera également aux épreuves du Grand Prix la saison prochaine

Onzième lors de sa première course au titre mondial il y a trois mois, Pinzarrone affrontera dans ces deux manches la championne d'Europe, la Géorgienne Anastasiia Gubanova. Au GP de France à Angers, elle aura également comme adversaire l'Américaine Isabeau Levito, deuxième des derniers Mondiaux. À chaque fois, trois patineuses japonaises seront de la partie. Le plateau des participantes est composé de 12 patineuses. Les six meilleures à l'issue des six compétitions se qualifieront pour la finale, du 7 au 10 décembre à Pékin. (Belga)