GT4 : Antoine Potty remporte la course 2 à Spa

Les deux pilotes remontaient depuis la 12e place, Potty prenant la tête lors de son relais à l'entame du double gauche. Le résident de Hamoir s'imposait avec cinq secondes d'avance sur l'Audi R8 GT4 N°3 SpeedCar de Benjamin Lariche et Robert Consani. C'est la deuxième victoire de la saison pour Potty et Cheli qui s'étaient déjà imposés au Paul Ricard par une météo similaire. Le Top 3 est complété par la BMW M4 GT4 N°12 Borusia Otomotiv de Berkey Besler et Tom Edgar. Le Bruxellois Stéphane Lémeret a pris la cinquième place sur la Toyota Supra GR GT4 N°1 CMR. Le pilote-journaliste partageait son volant avec le Français Corentin Tierce. Vingt-quatrième place pour Benjamin Lessennes, vainqueur la veille sur la BMW M4 N°117 GT4 Espace Bienvenue. La course 2 de Lamborghini Super Trofeo Europe se résumait à quatre tours sous régime de voiture de sécurité. Auteur de la pole position, Cédric Wauters a été déclaré vainqueur. Le pilote Totaalplan Racing a devancé l'Australien Brendon Leitch et l'Italien Edoardo Liberati. Amaury Bonduel a fini 7e, deux places devant Ugo de Wilde qui n'a pas pris le volant de sa Lamborghini Huracan N°10 du Iron Lynx Racing. Gilles Stadsbader est classé 12e. Deuxième place en catégorie Am Cup pour Renaud Kuppens sur la voiture du team wavrien Boutsen VDS. (Belga)