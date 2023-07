Hockey Pro League - Les Red Lions battus par les Pays-Bas qui prennent option sur le titre

Les buts des Oranje ont été inscrits par Koen Bijen (2e), Tjep Hoedemakers (12e et 49e), Steijn van Heijningen (23e), Jip Janssen sur PC (32e) et Thierry Brinkman (60e). Alexander Hendrickx a sauvé l'honneur en convertissant un stroke (50e). Avec 32 points en 15 rencontres, les Pays-Bas prennent la tête de la compétition, avec le même nombre d'unités que la Grande-Bretagne qui a déjà joué ses 16 matchs, mais qui compte une victoire de moins. L'Inde est 3e (30 pts en 16 matchs) devant la Belgique (27) qui doit encore jouer à 2 reprises et peut donc encore lutter pour le titre à condition de remporter ses deux derniers matchs, lundi contre l'Espagne et mardi face aux Pays-Bas. (Belga)