La ville de Saint-Trond porte plainte contre des responsables de maisons de repos

Le tribunal de l'entreprise de Turnhout a prononcé mardi la faillite de Curamant qui exploitait plusieurs complexes de logements pour seniors, comme Triamant Bree et Velm à Saint-Trond. Après le constat de sérieux manquements par l'inspection des soins flamande sur le site Triamant à Velm, l'administration communale a alors opté pour une gestion de crise afin de garantir la santé et le bien-être des résidents. "Nous déplorons d'avoir été informés de cette situation préoccupante si tardivement par l'inspection. Plusieurs résidents de Triamant et plusieurs infirmières indépendantes avaient alerté l'Inspection il y a plusieurs mois", explique l'échevin des Affaires sociales, Pascy Monette. "La situation à laquelle on est arrivé est inadmissible," poursuit la bourgmestre Ingrid Kempeneers. "Jeudi, le département flamand des Soins nous a contactés car l'avenir des sites Triamant de Bree et Saint-Trond était en péril compte tenu d'une mauvaise gestion et d'un schéma d'entreprises assez opaque. C'est ce qui a permis à l'organisation de ces sites de se soustraire aux contrôles qualité standards." L'équipe d'experts aujourd'hui chargée de la gestion de crise a dressé un constat peu reluisant. "Les instances de contrôle ont été clairement mises hors jeu ces derniers temps", commente le médecin Johan Vandervelden. Des actions concrètes sont prises pour optimaliser les soins, notamment en recourant à des infirmières à domicile indépendantes. (Belga)