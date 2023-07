Le nouveau directeur général de la Sofico entre en fonction samedi

Ingénieur civil de formation, M. Gosselin a débuté sa carrière dans le privé (cimenteries et secteur des déchets), avant de devenir inspecteur général mandataire au Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures en 2016. "Il connaît donc bien les enjeux d'une entreprise comme la Sofico et le secteur des travaux publics", pointe le cabinet de Philippe Henry. Ce dernier souligne que "c'est la première fois que le directeur général de la Sofico est nommé par une procédure de sélection objectivée". Jean-Luc Gosselin succède à Michael Almer qui assumait à titre intérimaire la direction générale de la Sofico depuis le départ fin mars 2021 de Jacques Dehalu, alors en poste depuis plus de 25 ans. La fin de son mandat avait été marquée par la publication de résultats de diverses enquêtes externes qui pointaient bon nombre de comportements "transgressifs" (discrimination, agression, harcèlement) au sein de cette entreprise publique qui emploie une cinquantaine de personnes. Dans son communiqué, Philippe Henry a tenu à souligner la "qualité exceptionnelle du travail" de Michael Almer, lors de son intérim. (Belga)